بشائر الخير مع بداية 2020.. عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ.. ونواب: رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.. والشعب البريطاني بأكمله محب للسفر

رئيس «سياحة النواب» يعلق على استقبال مطار شرم الشيخ للرحلات البريطانية

برلماني: عودة السياحة البريطانية رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان

برلمانى:أتوقع زيادة عدد السياح البريطانيين إلى مصر العام المقبل لأكثر من مليون



أشاد عدد من النواب عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبا ، حيث أكدوا أن عودة السياحة البريطانية لمصر انعكاس لتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان في إطار نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استقرار أمنها وأمانها ، كما تتوقعوا أن تتعدى أعداد الأفواج من السياح البريطانيين الوافدين إلى مصر العام المقبل أكثر من مليون سائح بريطانى ، لأنهم أطمأنوا بأن المطارات اصبحت على درجة عالية من الامان.



فى البداية أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا يعكس حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها الدولة ورسالة للعالم بأن "مصر" تنعم بالأمن والأمان والاستقرار



وأضاف عمرو صدقى، فى بيان صحفى له أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه من أجل استقرار الأمن والأمان ساعد في النهوض بقطاع السياحة ، إلى جانب التطورات الحديثة والمتقدمة التي شهدتها المطارات المصرية والتي عززت أيضًا المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى اقليميًا ودوليًا.



وأوضح أن منتديات شباب العالم التي تنعقد على أرض السلام بشرم الشيخ كان لها ردود أفعال قوية وإيجابية على قطاع السياحة من خلال الشباب الوافدين من مختلف الدول الذين هم بمثابة سفراء لنقل الصورة الإيجابية عن حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها الدولة المصرية .



وقال النائب "عمرو صدقى"، إن السياحة المصرية حظيت بإشادات عديدة على المستوى الدولي، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية بالإضافة لإشادة الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بجميع المطارات المصرية التي تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية.



وقال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، إن عودة السياحة البريطانية لمصر انعكاس لتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان في إطار نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استقرار أمنها وأمانها.



وأضاف محمد المسعود، فى بيان صحفى له، أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تقديرًا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى.



كما أوضح أن الجهات الدولية المتخصصة التي قامت بزيارة المطارات المصرية أشادت بالإجراءات الأمنية بجميع المطارات المصرية التي تطبق جميع الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية.



وأشاد النائب بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة الإرهاب ونجاح القوات المسلحة والشرطة فى توفير الأمن والأمان، والذى ساهم بشكل كبير في في دفع عجلة التنمية والنهضة والاستثمار وعودة السياحة إلى جانب نقل الصورة الإيجابية عن مصر من خلال الشباب الذين يشاركون في منتديات شباب العالم بشرم الشيخ.



وأشاد النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا.



وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشعب البريطانى بأكمله محب للسفر ، كما أن البريطانيين يعرفون عن مصر كل شيىء وتاريخها وحضارتها اكثر مما نعلم ، كما أنهم عاشقون للاثار الفرعونية ، وإذاعة بى بى سى البريطانية تعرض يوميا برامج عن الفراعنة والهرم وأبو الهول وكل الاثار.



وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن وصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة إلى شرم الشيخ يعتبر بمثابة علامة فارقة ، متوقعا ان تزداد اعداد السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ ، خاصه وأن هناك من البريطانيين كان يسافر إلى مصر بشكل غير شرعى ، مما كان يحرمهم من الحصول على تأمينات ، إلا انه بعد عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ سيتمتعوا بمزايا التأمينات.



وتوقع أن تتعدى أعداد الأفواج من السياح البريطانيين الوافدين إلى مصر العام المقبل أكثر من مليون سائح بريطانى ، لأنهم اطمأنوا بأن المطارات أصبحت على درجة عالية من الأمان ، كما أن معاملات الامان فى عدد من المطارات أكثر من الدول الأوروبية ومنها مطارات شرم الشيخ والغردقة ، والذين يتمتعون بأمن وسلامة ممتازة.



واختتم: أى دولة لا تريد لمواطنيها اى يتعرضوا للخطر ، وعلينا أن نعطى طمانينة لهم برعاية الدولة لسلامتهم ، والتأكد من توافر الأمن والسلامة لجميع السياح.