الدوري المصري..الجونة يتقدم على طلائع الجيش 1- صفر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الجونة وطلائع الجيش، المقامة على ستاد الجونة، بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف أحرزه عمرو بركات فى الدقيقة 39 من عمر المباراة .



جاء هدف المباراة الوحيد، عن طريق تسديدة أرضية من عمرو بركات وضعها داخل المرمى بعد انفراده بحارس الجيش محمد بسام .



ويحتل الجونة المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 احداهما على الزمالك الأسبوع الماضى وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، بينما يحتل الطلائع المركز 13 برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين ، ولديه مباراة مؤجلة مع فريق أسوان .



