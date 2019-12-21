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رياضة

الدوري المصري..الجونة يتقدم على طلائع الجيش 1- صفر في الشوط الأول

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:27 م
عمرو بركات
عمرو بركات
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القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الجونة وطلائع الجيش، المقامة على ستاد الجونة، بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف أحرزه عمرو بركات فى الدقيقة 39 من عمر المباراة .

جاء هدف المباراة الوحيد، عن طريق تسديدة أرضية من عمرو بركات وضعها داخل المرمى بعد انفراده بحارس الجيش محمد بسام .

ويحتل الجونة المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 احداهما على الزمالك الأسبوع الماضى وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، بينما يحتل الطلائع المركز 13 برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين ، ولديه مباراة مؤجلة مع فريق أسوان .

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