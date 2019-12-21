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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من حاضنة الأعمال.. الاثنين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تنظم حاضنة اعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة یوم الاثنین المقبل، یوما للعروض یتم خلاله الاحتفال بتخریج ١٢ شرکة ناشئة وذلك برعاية رئیس الجامعة د محمد الخشت رئیس جامعة القاهرة ، والدکتور محمود السعید عمید کلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة.

وضمت دورة الاحتضان العادیة ستة مشروعات هي ( نشئ ، راجع ، دوك سبیرت، أور آرت، لیین، قطعة) وتتنوع المجالات التي تغطيها المشروعات السابقة ما بین التعلیم، الصحة، الذکاء الاصطناعي، الفاشون والحرف الیدویة، التکنولوجیا وصناعة السیارات.

کما ضمت دورة الاحتضان الخاصة یالسیدات والنساء ستة مشروعات وهي (BLU,FOTM, WOMPREUNER, BOOK GEEK, ASSUR, وتغطي الشرکات الست مجالات مختلفة منها إعادة تدویر المخلفات العضویة والبیئة، تمکین النساء، الصناعات التأمینیة، جودة الحیاة .والصحة، ادارة الضغوط النفسیة من خلال أنشطة حیاتیة.

ویبدأ یوم العروض بکلمات افتتاحیة لکل من د.هبة مدرحت زکي المؤسس والمدیر التنفیذي لحاضنة أعمال کلیة الاقتصاد، نیللي محمود ممثلة عن إیجي بانك الراعى الرئیس للحاضنة، د محمود السعید عمید الکلیة، د محمد عثمان الخشت رئیس جامعة القاهرة، وعدد من المتحدثین.

ویلي ذلك عرض فیلم وثائقي عن المشرعات الإثنتي عشر المحتضة بدورتي الاحتضان العادیة والخاصة، ثم عروض الشرکات، وفي النهایة يتم توزیع جوائز المراکز الثلاث الأولى.
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