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توك شو

ياسر جلال فتوة رمضان 2020.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:24 م
الفنان ياسر جلال
الفنان ياسر جلال
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قسم التوك شو
قال الفنان ياسر جلال، إن كل المسلسلات التي قدمها من قبل مختلفة من حيث الادوار والشخصية، موضحا أنه لعب دور ضابط شرطة في"ظل الرئيس" ومجرم في "رحيم" ومصارع في "لمس اكتاف".

وأضاف ياسر جلال خلال حواره لـ برنامج «عين» الذي يذاع علي شاشة«الحياة»، أن الفن يعتمد على اختيار قيم ومبادئ في المجتمع، ويحاول التركيز عليها.

وأشار ياسر جلال، إلى أن شقيقه الفنان رامز جلال وزوجته وأولاده هم ثروته الأساسية في الحياة ودائما داعمين له، لافتا إلى أن ابنته تتأثر كثيرا بمشاهد بكائه في الأعمال الفنية.

واكمل ياسر جلال، أنه دائما له حنين للماضي مثل التصوير في أماكن تاريخية قديمة خاصة المناطق الأثرية، وهو ما يحققه الآن في مسلسل "الفتوة" الذي سيذاع في رمضان 2020.

ولفت ياسر جلال، أن هناك عملا سينمائيا قريبا سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ولكنه دائما يفضل ان يبدأ العمل عند اكتمال السيناريو، ووجود رؤية كاملة للفيلم السينمائي حتى يتحدث عنه ويعلن عنه للجمهور بعدها.
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