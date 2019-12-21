أبرزها تحسين الصحة الجنسية.. 9 فوائد غير متوقعة لتناول البنجر.. تعرف عليها

يعد البنجر من الخضراوات التى تحتوى على فوائد لا تعد ولا تحصى، ويجب أن يحرص الأشخاص على تناوله بشكل مستمر للاستفادة من هذه الفوائد.





ووفقًا لموقع "health line" نعرض أهم فوائد تناول البنجر وهى:-





- خفض ضغط الدم

يحتوي البنجر على مركبات النيترات التي تتحول عند هضمها واستهلاكها إلى أكسيد النترات، ويساعد أكسيد النترات على توسع الشرايين وإرخائها وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.





- تعزيز صحة القلب

يحتوى البنجر على مستويات عالية من البوتاسيوم التي تساعد على خفض فرص الإصابة بالجلطات وأمراض القلب عامة.





- حماية الكبد

يحتوى البنجر على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تفيد صحة الكبد، ويقلل من خطر الإصابة بتشمع أو تليف الكبد.





- خفض الكولسترول

يحتوى البنجر على العديد من الفيتامينات التى تساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.





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