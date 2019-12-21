أبرزها تحسين الصحة الجنسية.. 9 فوائد غير متوقعة لتناول البنجر.. تعرف عليها

يعد البنجر من الخضراوات التى تحتوى على فوائد لا تعد ولا تحصى، ويجب أن يحرص الأشخاص على تناوله بشكل مستمر للاستفادة من هذه الفوائد.
ووفقًا لموقع "health line" نعرض أهم فوائد تناول البنجر وهى:-
- خفض ضغط الدم
يحتوي البنجر على مركبات النيترات التي تتحول عند هضمها واستهلاكها إلى أكسيد النترات، ويساعد أكسيد النترات على توسع الشرايين وإرخائها وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.
- تعزيز صحة القلب
يحتوى البنجر على مستويات عالية من البوتاسيوم التي تساعد على خفض فرص الإصابة بالجلطات وأمراض القلب عامة.
- حماية الكبد
يحتوى البنجر على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تفيد صحة الكبد، ويقلل من خطر الإصابة بتشمع أو تليف الكبد.
- خفض الكولسترول
يحتوى البنجر على العديد من الفيتامينات التى تساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول السيء في الجسم ورفع مستويات الكوليسترول الجيد.
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- من أهم مصادر فيتامين سى
يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والضرورية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة. كما يساعد فيتامين سي في البنجر على:
- تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.
- تسريع التئام الجروح.
- تحسين امتصاص الحديد.
- يحسن الصحة الجنسية
يحتوى البنجر على مستويات كبيرة من البورون المعدنية التى تساعد على زيادة إنتاج الهرمونات الجنسية مما قد يؤدى إلى زيادة فى الرغبة الجنسية، وزيادة الخصوبة.