لخلافات أسرية.. عجوز يوثق ابنته حتى الموت ويدعي سقوطها من علو في المنيا

تجرد عجوز من إنسانيته وقام بتوثيق ابنته والتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة لخلافات أسرية بمركز مطاي شمال المنيا.





البداية تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاي تلقيه إشارة من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة 17 سنه مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وإدعاء سقوطها من علو.





وبالفحص وسؤال نجلي عمومتها عامل وحاصل على دبلوم- مقيمين بذات العزبة لم يتهما أحدا بالتسبب في إحداث إصابتها التي أودت بحياتها.





تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمنيا توصلت جهوده إلى قيام والد المجني عليها مزارع 72 سنة مقيم بدائرة المركز بالتعدي عليها بالضرب المبرح مما أدى لوفاتها.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر بوجود خلافات أسرية بينه وبين المجني عليها قام على إثرها بتوثيق يدها وقدميها بحبل والتعدي عليها بالضرب مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، وادعى عقب ذلك بسقوطها من علو، على خلاف الحقيقة لإبعاد الشبهة عنه.



