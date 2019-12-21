أهم الأخبار| بشرى لأصحاب المعاشات.. حقيقة سماع أصوات الحيتان في مصر.. الجنيه أقوى العملات أمام الدولار

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :







أيام قليلة وينقضى عام 2019، بما كان يحمله من إيجابيات وسلبيات لدى المواطن المصرى، إلا أن هذا العام شهد إصدار أهم القوانين التى تمس حياة الغالبية العظمى من المواطنين، وهو قانون المعاشات الجديد، والذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ضربة قاصمة.. السعودية تكشف عن أكبر جريمة تستر تجاري فى تاريخها.. تفاصيل



تبذل المملكة العربية السعودية قصاري جهدها في مكافحة التستر التجاري في الأعوام القليلة الماضية، تحت "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري"، وهو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن "برنامج التحول الوطني 2020" للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتعزيز التوعية بأخطار التستر وآليات مكافحته.

الحوت الأزرق.. الحقيقة الكاملة لسماع أصوات الحيتان بشواطئ مصر وليبيا والجزائر





تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" مقاطع فيديو لسماع أصوات غريبة على شواطئ كلًا من مصر وليبيا والجزائر.







عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع ثنائي الفريق حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في بداية مران الفريق ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

بعد شائعة العاصفة الشمسية الخطرة.. هل سبق ودخلت الأرض في ظلام دامس؟



في بيان صحفي صدر عن مجلس الوزراء أمس، الجمعة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن تعرض كوكب الأرض لـ 3 أيام مظلمة بنهاية شهر ديسمبر الجاري، نتيجة حدوث عاصفة شمسية هى الأكبر منذ 50 عاما.

بالإنفوجراف.. الجنيه المصري أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة عام 2019



نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أداءً أمام الدولار في الأسواق الناشئة- والتي تم تحديدها وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي- خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3%، يليه الروبيل الروسي بنسبة تحسن بلغت 10% أمام الدولار، ثم البات التايلاندي بنسبة تحسن بلغت 6.7% أمام الدولار، ثم البيزو المكسيكي بنسبة تحسن بلغت 3.7% أمام الدولار.

استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور



شهدت جميع مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

مفاجأة كبيرة في تشكيل الهلال أمام مونتيري بــ كأس العالم للأندية



أعلن رازفان لوسيسكو المدير الفني لفيرق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي لماوجهة مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

ابنه دخل المجال بالواسطة.. ماجد المصري يرد على مهاجميه .. فيديو