برلمانى: أتوقع زيادة عدد السياح البريطانيين الوافدين إلى مليون زائر فى 2020

أشاد النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بعودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا.



وأشار "عبده"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشعب البريطانى بأكمله محب للسفر ، كما أن البريطانيين يعرفون عن مصر كل شيىء وتاريخها وحضارتها اكثر مما نعلم ، كما أنهم عاشقون للاثار الفرعونية ، وإذاعة بى بى سى البريطانية تعرض يوميا برامج عن الفراعنة والهرم وأبو الهول وكل الاثار.



وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن وصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة إلى شرم الشيخ يعتبر بمثابة علامة فارقة ، متوقعا ان تزداد اعداد السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ ، خاصه وأن هناك من البريطانيين كان يسافر إلى مصر بشكل غير شرعى ، مما كان يحرمهم من الحصول على تأمينات ، إلا انه بعد عودة الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ سيتمتعوا بمزايا التأمينات.



وتوقع أن تتعدى أعداد الأفواج من السياح البريطانيين الوافدين إلى مصر العام المقبل أكثر من مليون سائح بريطانى ، لأنهم أطمأنوا بأن المطارات اصبحت على درجة عالية من الامان ، كما أن معاملات الامان فى عدد من المطارات أكثر من الدول الاوروبية ومنها مطارات شرم الشيخ والغردقة ، والذين يتمتعوا بأمن وسلامة ممتازة.



واختتم: أى دولة لا تريد لمواطنيها اى يتعرضوا للخطر ، وعلينا أن نعطى طمانينة لهم برعاية الدولة لسلامتهم ، والتأكد من توافر الأمن والسلامة لجميع السياح.

