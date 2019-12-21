اعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينتي إيتاى البارود ووادي النطرون بالبحيرة

إعتمد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة المخطط الإستراتيجي لمدينتي إيتاى البارود ووادي النطرون على أن يكون الإرتفاع مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ، وجاري العرض على وزير الإسكان للتصديق و النشر في الجريدة الرسمية .



اكد المحافظ على التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع بتعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمركزي حوش عيسى وبدر.



وأشار إلى موافقة وزارة الدفاع ، على أن تكون قيود الإرتفاع لمدينة حوش عيسى بحد اقصى 33 مترا ، ولمدينة بدر بحد اقصى 21 مترا .لافتا إلى التنسيق مع ادارة مرور البحيرة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، لتعديل بعض المحاور المرورية بمدينة دمنهور .



وتم اجراء تعديلات بمنطقة شارع مضرب الأرز طريق الكورنيش من الناحية الشرقية ومدخل قرية الابعادية ، كما تم عمل جزيرة وسطى خلف مبنى الاوبرا لمنع ظاهرة الانتظار العشوائي وعدم تكدس المرور .



ومن جانبها اوضحت المهندسة منال عبد المنعم ، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى ، بأنه وفقًا للمادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 ، سيتم عرض المخطط الاستراتيجي على المواطنين والجهات المعنية ودعوة شركاء التنمية بالمدينة وممثلى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من خلال اجتماع عام للرد على الاستفسارات الخاصة بشأن المخطط الاستراتيجى.



