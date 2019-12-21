ابن المقاول.. مروان يروي تفاصيل اختطافه 5 أيام على يد ذئاب الجبل مقابل 10 ملايين جنيه.. فيديو وصور

بعد 5 أيام من الاختطاف تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من تحرير طالب اختطفه مسلحون بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط وطلبوا فدية 10 ملايين جنيه من عمه المقاول مقابل إطلاق سراحه وقاموا واقتياده الى الجبال الغربي معصمين عينيه وسط تهديدات بقتله في حالة عدم دفع الفدية، عدسة "صدى البلد" التقت الطالب الذى تم تحرير من الاختطاف.





قال كرم عز صدقي طالب بمدرسة أبنوب الثانوية الصناعية: "كنت خارجاً من المسجد بقرية كوم أبوشيل متجهاً لركوب سيارة وكان معي عمي فوجئت بأربعة أشخاص نزلوا من سيارة حاملين أسلحة نارية وقاموا بإجباري بالصعود معهم داخل سيارتهم وإلقاء عمي في منطقة زراعية بجوار الطريق وقاموا بالتعدي عليّ بالضرب في السيارة لتقييد حركتي وقاموا بتعصيب عيني واصطحبوني الى منطقة جبلية وترجلنا في الجبل إلى أعلى سفح الجبل وأخذوا التليفون مني وسألوني عن عمي "عبدالهادي" صاحب شركة مقاولات وقاموا بالاتصال بـ عمي من هاتفي وطلبوا منه فدية 10 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحي مهددين بقتلي في حالة عدم دفع المبلغ".





وتابع : وفي اليوم التالي هاجمتهم الشرطة في الجبل فقاموا بأخذي الى اعلى الجبل للهروب من الشرطة وقاموا بالتنقل بي من مكان الى آخر حتى لا نكون في مكان ثابت وبعد 5 أيام من الاختطاف نجحت الشرطة في الوصول لي وتحريري منهم .





وقال عبدالهادي صدقي عم "كرم" ان اختطاف نجل اخي كانت مفاجأة لنا وقمنا بإبلاغ الشرطة التي تحركت في الحال وقامت بتتبع خط سير السيارة التي أخذوا ابن أخي فيها عبر الكاميرات الموجودة في المنطقة التي اقتادوه منها حتى ان عرفنا اتجاه تحركها الى المنطقة الجبلية بالحوطا وقامت الاجهزة الامنية بتتبع خط سيرهم بحذر خوفا على حياة نجل اخي .





كانت الاجهزة الأمنية بأسيوط برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير الأمن حررت طالبا نجل شقيق صاحب شركة مقاولات اختطفه 4 مسلحين وفروا به هاربين واحتجزوه بالجبل الشرقي بمنطقة الحوطا بالجبل الشرقى التابعة لمركز ديروط وطلبوا من عمه فدية 10 ملايين جنيه لإطلاق سراحه، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى تحرير الشاب.





كانت البداية عندما تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من " عبدالهادي صدقي ع- 50 عاما-صاحب شركة مقاولات للمعدات الثقيلة والمقاولات العامه بابنوب" باختطاف نجل شقيقه "كرم. عز. ص. ع- 16 عاما " طالب بمدرسة ابنوب الثانوية الصناعية من أمام مقر شركته بقرية كوم ابو شيل التابعة لمركز أبنوب من قبل مجهولين وتلقيه اتصالًا تليفونيًا من شخص مجهول وطلب فدية 10 مليون جنية لإطلاق سراحه ونظرا لما تمثله الواقعة من أثر سلبى على نفوس المواطنين وخطورة اجراميه على المجتمع تم وضع خطة بحث هادفه للتوصل لحقيقة الواقعة برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية والعميد احمد الراوي رئيس المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز أبنوب وادارة البحث الجنائي





وأسفرت التحريات أن 4 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل دوبل كابينة لونها ازرق قاموا باختطافه من أمام مقر الشركة تحت تهديد السلاح وبمراجعة الكاميرات الموجودة بالمنطقة وسؤال شهود عيان وبتتبع المكالمات الهاتفية التي وردت لعم المختطف ، تم رصد صاحبها، وتحديد مكان تواجد الطفل المختطف وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة هم 4 من الخفراء الذين كانوا يعملون في أحد المواقع التي كان يعمل بها الشاب وعمه بمشروع محور ديروط بمنطقة الحوطا بالجبل الشرقى لعلمهم بثراء عمه .



