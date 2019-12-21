شاهد.. كيف تحمي محصولك من موجات البرد والصقيع

أكد الدكتور محمد على فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن الزراعات والمحاصيل معرضة للتلف بسبب موجات البرد والصقيع التى تتعرض لها البلاد.



وقال فهيم للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس ٢، إن الخطر يحيط بالمحاصيل الشتوية وخاصة التى مازالت فى أطوار النمو مثل الخضراوات والفاكهة .



وأوضح فهيم ضرورة استخدام مركبات تحتوى على الكربوهيدرات لتحمى الزراعات من خطر البرد والصقيع، مثل الكومبوست والسماد العضوى والسبلة، إلى جانب الأحماض الأمينية التى يجب رشها على المحاصيل مثل سيليكات البوتاسيوم قبل موجة البرودة بواقع ٦ سم للفاكهة و ٤سم الخضراوات .