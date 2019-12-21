أخبار الحوادث.. عائشة الشاطر تتلقى علاجها.. حقيقة انقلاب أتوبيس مدارس فى المقطم.. فاطمة راحت ضحية للشعوذة

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :







صرح مصدر أمني بأن عائشة الشاطر تتلقى علاجها ويتم عرضها على مستشفى قصر العيني.. وأضاف المصدر أنه يتم تنفيذ الخطة العلاجية التي يقررها المستشفى والفريق الطبي المعالج لها.

18 أبريل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن معتز مطر والعناصر الإخوانية الهاربة



قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري ، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المذيع معتز مطر والإخوانى محمد ناصر ، والعناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية ، لجلسة ١٨ ابريل المقبل.

استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور



شهدت جميع مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

الداخلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس مدارس فى المقطم



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ومواقع إخبارية يوم الخميس الماضى موضوعا تحت تحت عنوان «عاجل»: تفاصيل حادث إنقلاب أتوبيس مدرسة فى المقطم وإصابة طلاب" والمتضمن إصابة (6) طلاب نتيجة إرتطامهم ببعضهم داخل الأتوبيس بسبب السرعة زائدة بمنطقة مساكن الـ70 فدان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

الداخلية تواصل إجراءات التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الشرطية



اتخذت الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، والجوازات والهجرة والجنسية" بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

كشف غموض واقعة مقتل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال بسوهاج



نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من (موظف بشركة للخراسانات الجاهزة تابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال الكائن مقرها بالطريق الصحراوى الشرقى) بعدم عودة سائق بذات الشركة (سن 43 - مقيم بناحية الدبابات دائرة المركز) بالسيارة النقل المعين عليها والخاصة بالشركة عقب خروجه بها وإفراغ حمولتها (خرسانة) بمدينة المنشاه ، وإغلاق هاتفه المحمول وإتهمه بسرقتها وفصل جهاز التتبع الخاص بها "GPS".. وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من ذات المبلغ بالعثور على السيارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بنطاق أمن القليوبية ، وكذا بلاغ (شقيق سائق السيارة المتغيب) للمركز بغياب شقيقه وإتهامه لـ (سائق سابق بذات الشركة "تم فصله لسوء سلوكه" ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بالتسبب فى إختفاء شقيقه.

بحجة إخراج الجن.. فاطمة فتاة مريضة نفسيا راحت ضحية للشعوذة أمام أسرتها ببني سويف



في واقعة ليست بجديدة من نوعها، قامت أسرة بتعذيب سيدة حتى الموت بحجة إخراج الجن "العفريت" بعد إقناعها بأنها ممسوسة من الجن لأنها تعاني من اضطرابات نفسية فى بنى سويف.

ضبط خادمة أثناء بيعها مجوهرات مسروقة من شقة مخدومتها بمدينة نصر



ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات وأموال من شقة مخدومتها بمدينة نصر.

لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تنهي حياتها شنقا بحبل داخل غرفتها في قنا