تريزيجيه والمحمدي على الدكة.. تشكيل أستون فيلا أمام ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا التشكيل الأساسي لمواجهة ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وشهد تشكيل أستون فيلا تواجد الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على الدكة.



وجاء تشكيل استون فيلا كالتالي:



حراسة المرمى: هيتون



خط الدفاع: تارجت - إنجليس - هاوس - جليبرت.



خط الوسط: لانزبوري - ماكجين - ناكمبا.



خط الهجوم: جريليش - ويسلي - أنور الغازي.