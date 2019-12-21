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محافظات

بمشاركة الاهلي والزمالك | شاهد منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ببنى سويف

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تواصل فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة " الرواد " والمقامة بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى ، بمشاركة أندية ( الاهلي - الزمالك - الصيد - الشمس - الجزيره - الزهور - هيليوبوليس - سموحه - سبورتنج - اصحاب الجياد - رواد العاشر - جزيزه الورد -الحوار - دمنهور - بورسعيد - القناطر - المحمودية - اسيوط - بني سويف - بني مزار - الشباب).

وقال طه محمد عبد اللطيف نائب رئيس لجنة الرواد ومقرر عام البطولة : البطوله يتم تنظيمها من خلال الاتحاد المصري لتنس الطاوله ولها تصنيف ونقاط تحسب لكل لاعب.

وتتمثل مسابقات البطولة فى مشاركة نحو 50 لاعبه بالاعمار السنية من 40 حتي 80 سنه فيما يشارك عدد 300 لاعب بمسابقات الرجال من الأعمار من 31 سنه حتي 80 سنه والتى تتشكل من سابقات سنية ( 30 - 40- 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 ) حسب المتبع دوليًا حسب تعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وتمثلت مسابقات السيدات فى المراحل العمرية فوق ( 40 - 50 - 60 - 65 - 70- 75 - 80 سنه ) حسب المتبع دوليًا و تعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاوله.

فيما قال محمد عبد اللطيف مدير عام البطولة : اليوم الثانى حاليا يشهد مسابقات السيدات وسط مشاركة مميزة واداء طيب من كافة فرق البطولة التى نتمنى نجاحها خاصة وأنها تقام بمحافظة بنى سويف وتعتبر ذات أهمية كبرى نظرا لمشاركة العديد من الأندية الكبرى تاريخيا بمجال اللعبة ويقوم بالتنظيم لجنة الرواد بالاتحاد المصري لتنس الطاوله وعدد أعضائها تسعة أعضاء وتضم المستشار عصام زيدان رئيس لجنة الرواد ورئيس اللجنة المنظمة وطه عبداللطيف نائب الرئيس و عبدالحميد قبر سكرتير اللجنة.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 20 حكما وحكما عاما دوليا وجميعهم لاول مره من بني سويف.
بمشاركة الاهلي والزمالك | شاهد منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ببنى سويف
بمشاركة الاهلي والزمالك | شاهد منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ببنى سويف
بمشاركة الاهلي والزمالك | شاهد منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة ببنى سويف
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