باهى يناقش جاهزية مدارس بورسعيد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمكتبه بديوان المديرية اجتماعا ضم قيادات التعليم لمناقشة جاهزية المدارس لإجراء امتحانات الفصل الاول من العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.



بدأ وكيل الوزارة الاجتماع موجها الشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان و ا.د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم ونائبيه وقيادات الوزارة ولجموع العاملين بتعليم بورسعيد لموقفهم النبيل الذى تجلى عقب تعرضه والزميل لطفى عمر موجه عام التربية الرياضية لحادث سير راجيا الله ان ينعم عليه بالشفاء العاجل.



وناقش باهى خلال الاجتماع الاستعدادات لاجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ والتعليمات الواجب مراعاتها والتعليمات الخاصة بالطلاب مطالبا بتوفير جميع الامكانيات وتذليل العقبات لإجراء الامتحانات بكل سلاسة.



ووجه وكيل الوزارة بالتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وتوفير الإضاءة اللازمة مناشدا مديرى الإدارات التعليمية بالقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كاف.



وأكد باهى على ضرورة مراجعة كافة مكونات البينة التكنولوجية بالمدارس والسبورات التفاعلية والتأكد من صلاحيتها وابلاغ مركز التطوير التكنولوجى بتقرير صلاحية او موقف أعطال هذه الأجهزة إن وجدت.