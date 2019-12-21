جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب بـ 413.2 ألف جنيه

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، 8 محاولات لتهريب كميات من البضائع بـ413.2 ألف جنيه بحوزة 8 ركاب قادمين عبر ميناء ضبا السعودي.
قال مصدر جمركي في تصريحات له اليوم، إن المضبوطات كانت عبارة عن " بندقية ضغط هواء، 7 مطوات، 796 عبوة مستحضرات تجميل، 79 كجم عسل سدر، وكميات من الساعات والأدوية والشيش الإلكترونية".
تم تشكيل لجنة جمركية من " عرفات محمد ، شعبان عبدالله، أسامة هريدى، محمود سراج، محمد أمين، محمد عامر ، مصطفى جمال، خالد عصمت، أحمد حميدة، فخرى حمدان ، ألفريد منير، محمد يحيي، وهشام عوض "، وتحرير 8 محاضر بالواقعة وإخطار أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.