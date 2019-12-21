جمارك سفاجا تحبط 8 محاولات تهريب بـ 413.2 ألف جنيه

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، 8 محاولات لتهريب كميات من البضائع بـ413.2 ألف جنيه بحوزة 8 ركاب قادمين عبر ميناء ضبا السعودي.





قال مصدر جمركي في تصريحات له اليوم، إن المضبوطات كانت عبارة عن " بندقية ضغط هواء، 7 مطوات، 796 عبوة مستحضرات تجميل، 79 كجم عسل سدر، وكميات من الساعات والأدوية والشيش الإلكترونية".





تم تشكيل لجنة جمركية من " عرفات محمد ، شعبان عبدالله، أسامة هريدى، محمود سراج، محمد أمين، محمد عامر ، مصطفى جمال، خالد عصمت، أحمد حميدة، فخرى حمدان ، ألفريد منير، محمد يحيي، وهشام عوض "، وتحرير 8 محاضر بالواقعة وإخطار أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



