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رياضة

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يواصل السقوط بتعادل مخيّب آمام إيفرتون.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:39 م
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي مباراة آرسنال وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

قدم الفريقان أداء ضعيفا طوال 45 دقيقة، ولم يسدد آرسنال سوى تسديدتين طوال المباراة، بينما لم يتلق لينو حارس الجانرز أي تسديدة من جانب إيفرتون.

وبهذا التعادل المخيب، رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 29 في المركز التاسع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 19، في المركز الـ 15.

يذكر أن آرسنال تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية، أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.
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