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رياضة

أهلي 2000 يفوز على الغابة اعتباريًا في بطولة منطقة القاهرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ على فريق الغابة، بهدفين دون رد بشكل اعتباري، بعدما امتنع الفريق الضيف عن الحضور لخوض المباراة التي كان مقرر لها اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر ، ضمن الجولة العاشرة لبطولة منطقة القاهرة.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى ٣٠ نقطة، جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، حيث فاز على المطرية ٧ – صفر، وعلى الغابة ٤ – صفر، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى منشية حلوان ٩ – صفر، وعلى اتحاد الشرطة ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، وعلى شباب زينهم ٩ – صفر، وعلى المقاولون العرب ١ – صفر، وعلى المطرية ٥ – ١، وعلى الغابة ٢ – صفر، مسجلًا ٤٩ هدفًا، مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

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