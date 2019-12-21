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رياضة

لأول مرة.. قطاع الناشئين بالأهلي يعقد محاضرة تأهيل نفسي للاعبين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت أولى محاضرات التأهيل النفسي للاعبين، بمشاركة الدكتور إبراهيم العقاد لاعب الأهلي السابق، والذي سافر لليابان بعد اعتزاله ليحصل على درجة الدكتوراه في التأهيل النفسي وله عدد من الكتب والمؤلفات في هذا التخصص.

ويعد النادي الأهلي سباقًا في هذه الخطوة باعتبارها المرة الأولى التي تشهد عقد محاضرات في التأهيل النفسي للاعبين الصغار، علمًا بأن المحاضرات تستمر لمدة يومين مقبلين.

وشرح العقاد أهمية التأهيل النفسي للاعبيين، مؤكدًا أنه يشكل دعمًا خاصًا للاعب كرة القدم ضد كل ما يحيط به من ظروف وطاقات سلبية، كما يساعد اللاعب على التخلص من هذه الطاقات وإظهار كامل قدراته في الملعب، لأنه يجعل تركيزه منصبًا على كرة القدم فقط، متمنيًا أن توفر الأندية المصرية وحدات تأهيل نفسي في قطاعات الناشئين، وأن تعمل بشكل جاد على تطبيق هذا الفكر المتطور.

وكشفت المحاضرة أن التأهيل النفسي يساعد اللاعب المُصاب خلال فترة إصابته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بكل ضغوطاتها، كما يساعد اللاعبين البعيدين عن المباريات في التخلص من حالة الغضب التي تنتابهم بشكل لا إرادي، وتدفعهم للظهور بمستوى سييء عند المشاركة في أي لقاء، كما كشفت أيضًا أن بعض الآلام التي تصيب اللاعب يكون سببها نفسي وليس عضويا.

إضافة إلى أن هناك إحصائية صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكدت أن أداء لاعب الكرة يعتمد على التدريبات الفنية والبدنية بنسبة ٦٠ %، بينما تشكل الحالة النفسية نسبة ٤٠ %، وهذا هو الدور الذي يلعبه التأهيل النفسي.

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