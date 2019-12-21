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حوادث

مصر تستضيف الدورة 9 لمؤتمر اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد 2021

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:51 م
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
شهدت دولة الامارات العربية المتحدة، فعاليات انتهاء الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي أقيم بمدينة أبو ظبي خلال الفترة من 16 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وكان الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ترأس الوفد المصري رفيع المستوى والقى كلمة مصر بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وخلال جلسات المؤتمر المنعقدة تم استعراض جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ ما أسفرت عنه قرارات وإعلانات مؤتمرات الدول الأطراف السابق انعقادها لتحقيق أهداف الاتفاقية، كما تم مناقشة مشروعات القرارات التي تقدمت بها الدول أطراف الاتفاقية واجراء التصويت عليها.

واعلن الدكتور حارب سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة لدولة الامارات العربية المتحدة الذى تولى رئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف عن القرارات الصادرة عن المؤتمر "اعلان أبوظبي 2019" والتي تضمنت 12 توصية للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومن ابرزها، التأكيد على أهمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية وأجهزة مكافحة الفساد وأهمية الأخذ بالتوصيات الصادرة عنهم لدعم جهود مكافحة الفساد، والاشارة الى ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولية عن مكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة واتخاذ التدابير التي تعززها حتى تنعكس على تنفيذ الاتفاقية (وفق الفقرة 2 من المادة 9من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على تعزيز الأمانة والنزاهة اصدار مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والحاسبة.

كما أشار اعلان أبو ظبي الى تأسيس قاعدة عمل مشتركة تجمع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية للجانبين وإحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين هيئات منع الفساد وحتمية تبادل المساعدة القانونية الفعالة مع غيرها من الدول الأطراف لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.

ووافقت الدول الأطراف على استضافة مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف والمقرر عقدها خلال عام 2021.
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