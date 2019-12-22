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ديني

هل يجوز الشفعة للجار في أرض ومنزل تم بيعهما.. علي جمعة يجيب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من رجل يملك قطعة أرض ومنزلًا باعهما دون علم الجيران، وقد أبدى الجيران رغبتهم في شراء الأرض وأنهم أحق من المشتري الغريب وبنفس السعر دون بخس. فهل من حق الجيران الاعتراض على هذا البيع؟ وهل من حقهم أخذ الأرض والمنزل عن طريق الشفعة بصفتهم مجاورين للأرض والمنزل وأن المشتري ليس بجار للأرض ولا للمنزل.

أجاب جمعة في فتوى له، أنه إذا كان هؤلاء الجيران ملاصقين لقطعة الأرض والمنزل محل البيع ويخشون الضرر من المشتري البعيد فإن من حقهم طلب الشفعة فيهما إذا توافرت الشروط والإجراءات المقررة قانونًا بشأن الأخذ بالشفعة، ويتم ذلك بالتراضي فيما بينهم وبين المشتري أو عن طريق القضاء.

ومن جهتها قالت دار الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية تناولت حقوق الجار وفصّلتها، فالجار له حقٌ عظيمٌ في الإسلام، ومن حقوقه الإحسان إليه، ومشاركته أفراحه، ومواساته في مصائبه وأحزانه، وزيارته في الظروف الطبيعيّة، ومنع الأذى عنه بِجَميع صُوره.

وأكدت الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه يجب أن نحرص على إقامة علاقات طيبة مع الآخرين من الأصدقاء والجيران والإحسان إليهم، وعدم إزعاجهم بأيٍّ من أوجه الإزعاج والضوضاء، وهو ما يسبب الكثير من المشكلات، خاصة مع الجيران؛ قال النبي ﷺ: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» متفق عليه.
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