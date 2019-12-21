روتاري مصر يطلق المجلد الأول لـ مبادرة لغتنا الجميلة.. ويكرم 13 طالبًا

نظمت لجنة الخدمة المهنية بالروتاري برئاسة الدكتورة نيفين عبد الخالق وبحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، حفل توقيع المجلد الأول من مبادرة لغتنا الجميلة والتي يسعى روتاري مصر من خلالها للمساهمة في الحفاظ على هوية اللغة العربية.





وخلال كلمته، أكد "والي"، أن مبادرة لغتنا الجميلة تهدف للمساهمة في الحفاظ على أصالة اللغة العربية التي تمثل الهوية وأصل جميع الشخصيات المصرية، مؤكدًا أهمية تكاتف منظمات المجتمع المدني وعمل أنشطة وفعاليات تستهدف الحفاظ على الهوية وغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، مشيدًا بالطلاب الذين قدموا قصص المجلد الأول ووصفهم " نماذج مشرفة لجيل المستقبل ويجب أن يحتذي بهم في كافة المجالات".





وتابع "والي" في ندوة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، إن مبادرة لغتنا الجميلة يجب أن تتحول لتصبح مشروعًا قوميًا تتكاتف فيه كل مؤسسات الدولة لزرع القيم والمبادئ في نفوس أبنائنا وذلك من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أهدافه من خلال غرس قيمة الانتماء والأصالة في الأطفال والشباب وجعلهم أكثر اعتزازًا بلغتهم العربية وثقافتهم وتاريخهم الممتد لآلاف السنين لأن هؤلاء هما أجيال المستقبل وقادته في مختلف المجالات.





من جهتها، قالت رئيس نادي ريفر نايل فاطمة أبو حطب، منسق عام مبادرة لغتنا الجميلة، إن المبادرة تهدف الاهتمام باللغة العربية، لافتة إلى أن المبادرة ساهمت في تدريب 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس بمصر، على مبادئ القصة القصيرة.





وتابعت "أبو حطب" تمثلت مخرجات التدريب في حصول روتاري مصر على 180 قصة من الطلاب، الذين قدموا نماذج إيجابية من المستوى الجيد باللغة العربية، كما أعلنت فوز 13 طالبا وطالبة تُرجمت أعمالهم في المجلد الأول لمبادرة لغتنا الجميلة.



