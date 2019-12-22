دراسات صادمة عن المرأة الحامل.. إحداها تحذر من عملها فترات مسائية.. وأخرى توضح التغيرات المزاجية وعلاقتها بنوع الجنين

وأفاد الباحثون في مقدمة دراستهم ما ملخصه أن النساء يذكرن لسنوات أن أجسادهن تتفاعل بشكل مختلف عندما يكن حوامل بذكر أو أنثى.

طبيب نسا يحذر من بكتيريا تصيب المرأة الحامل.. تسبب الولادة المبكرة











وكان الباحثون من الجامعة قد قاموا بإجراء تحليلات لنسبة ومستوى عدد من المؤشرات والمواد الكيميائية المرتبطة بتقييم مدى نشاط عمل جهاز مناعة الجسم عند تعريض جسم المرأة الحامل للبكتيريا. ولاحظوا أن ثمة اختلافات في هذه التفاعلات مع البكتيريا، لدى النسوة الحوامل، وذلك وفقا لنوع جنس الجنين.



وعلقت عليها الدكتورة أماندا ميتشل، الباحثة الرئيسة في الدراسة، ان هذا البحث يساعد النساء واختصاصي الولادة على إدراك أن جنس الجنين هو أحد العوامل التي قد تؤثر على كيفية استجابة جسم المرأة للتحديات المناعية اليومية، ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من البحث في فهم كيفية تأثير الاختلافات في وظائف المناعة على كيفية استجابة النساء للفيروسات أو أي عدوى ميكروبية أخرى أو حالات صحية مزمنة مثل الربو.



قدم مجموعة من الباحثين الأستراليين نتائج دراستهم لتأثيرات حمل المرأة بجنين ذكر أو جنين أنثى على صحة الأم الحامل وسلامة صحة الحمل. ولاحظ الباحثون في نتائج دراستهم أن حمل المرأة بطفل ذكر من المرجح أن تكون له علاقة بـ احتمالات حصول مضاعفات في الحمل. وشمل الباحثون أكثر من نصف مليون حالة ولادة في أستراليا.



وعلقت الدكتورة بترا فيربورج، الباحثة الرئيسة في الدراسة من معهد بحوث روبنسون في جامعة أديلايد بأستراليا، ان جنس الجنين له ارتباط مباشر مع مضاعفات الحمل، مثل حصول الولادة المبكرة، وسُكري الحمل وما قبل تسمم الحمل. وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة تتوافق مع نتائج دراسات أخرى سابقة بحثت في الموضوع نفسه، وأن التفسير لذلك هو المشيمة التي يتغذى بها الجنين من دم الأم.



وقالت الدكتورة كلير روبرتس، الباحثة المشاركة في الدراسة من معهد بحوث روبنسون الأسترالي، إن المشيمة هي عنصر حاسم لنجاح الحمل، وهي جهاز ينتمي فنيا وتقنيا لجسم الطفل الجنين وليس جزءا من جسم المرأة، ولذلك تتطابق خلايا المشيمة جينيا وراثيا مع الجينات الوراثية لخلايا جسم الجنين.



ولاحظ الباحثون أيضا في نتائج دراستهم أن احتمالات حصول سكري الحمل هي أعلى بنسبة ٤ في المائة لدى النساء اللواتي يحملن بذكر، واحتمالات حصول حالات ما قبل تسمم الحمل هي أعلى بنسبة نحو ٨ في المائة عند الحمل بذكر. وهي نتائج تخالف نتائج الدراسة البريطانية الجديدة.



تغيرات المخ عند المراة الحامل



جرى فريق بحثي بجامعة برشلونة المستقلة بقيادة عالِمة الأعصاب إلسيلاين هوكزيما، من جامعة لايدن مسحًا على أدمغة النساء اللاتي أصبحن أمهات للمرة الأولى قبل وبعد الحمل، واكتشف الفريق حدوث تغيرات ملحوظة في المادة الرمادية في المناطق الدماغية المرتبطة بالإدراك الاجتماعي ونظرية العقل، وهي نفس المناطق التي نشطت عندما نظرت النساء لصور أطفالهن الرُضَّع.



ومن السمات المميِّزة للحمل الزيادة الكبيرة في الهرمونات الستيرويدية التناسلية مثل البروجيسترون والإستروجين، التي تساعد جسم المرأة على الاستعداد لحمل الجنين، ولا يفرز الجسم هذه الكمية الهائلة من هذه الهرمونات إلا مرة واحدة أخرى في العمر وهي عند فترة البلوغ.



وأظهرت الأبحاث السابقة أنه في أثناء فترة البلوغ تتسبب هذه الهرمونات في حدوث تغيُّرات بنيوية وتنظيمية هائلة في الدماغ، وطوال فترة المراهقة، يفقد الفتيان والفتيات أجزاءً من المادة الرمادية في أثناء التخلص من الوصلات الدماغية التي لم يعودوا في حاجة إليها، وتُنحت أدمغتهم لتتحول إلى شكل دماغ الشخص البالغ. غير أنه لم يهتم سوى عدد قليل جدًّا من الأبحاث بالتغيرات التشريحية التي تحدث للدماغ في أثناء فترة الحمل.



الحالة المزاجية للمرأة الحامل



أكدت دراسة جديدة، أجرتها جامعة انجليا روسكين البريطانية، بالتعاون مع مستشفى أدين بروك، أوضحت أن النساء أثناء فترة الحمل، يكون عقلهم في حالة نشاط ويقظة أكثر من رفقائهم. كما تحتاج المرأة إلى الجلوس في مساحة واسعة على أن تفصلهم حوالي 66 سم.



وبحسب الدكتورة فلافيا كارديني، من أنجليا روسكين، فإن الحمل يعمل على إحداث تغيرات هائلة وسريعة على جسد المرأة، وتتغير مع نمو الجنين بشكل دوري، مما يجعل عقل الأم ينتبه إلى حاجتها لتغيير المساحة المحيطة بجسمها مباشرة.



وتتعرض المرأة أثناء الحمل إلى تغيير كبير في الهرمونات، وخاصة الاستروجين والبروجسترون، مما يؤثر على حالتها المزاجية، ونمو الجنين، وكذلك طبيعة النشاط والحركة الخاصة بها، ومن التغيرات المصاحبة للحمل أيضًا، زيادة الوزن، والتي تسبب تغيرات في تدفق الدم وتوزيع السوائل في الجسم خاصة في الأطراف السفلية.



تأثير التوتر خلال الحمل على الجنين



وجدت دراسة أن أطفال النساء اللاتي يعانين من توتر شديد أثناء الحمل هم أكثر عرضة للإصابة باضطراب الشخصية بنحو 10 أضعاف، حين يبلغون سن الثلاثين.



كما أشارت الدراسة إلى أن تعرض المرأة الحامل لتوتر معتدل لفترة طويلة قد يكون له تأثير على نمو الطفل وتطوره، وقد يستمر هذا التأثير إلى ما بعد ولادة الطفل، وتابعت الدراسة مستويات التوتر لأكثر من 3600 امرأة حامل في فنلندا، كما جرت متابعة أطفالهن بعد الولادة.



ويقول الأطباء النفسيون إن الأمهات يجب أن يحصلن على دعم نفسي ومساعدة متخصصة في فترة الحمل لضمان سلامة صحتهم العقلية، وهناك عوامل مهمة أخرى، مثل كيفية تنشئة الأطفال، والوضع المالي للأسرة والصدمات التي قد يتعرض لها الشخص في مرحلة الطفولة، يمكن أن تسهم في حصول اضطرابات الشخصية.



العمل في فترات مسائية وتأثيره على الحمل



افادت دراسة جديدة إلى أن الحوامل اللواتي يعملن نوبتي عمل ليلاً على الأقل في أسبوع واحد قد يصبحن أكثر عرضة للإجهاض في الأسبوع التالي. وأوضحت لويز مولنبرغ بيجتراب التي رأست فريق الباحثين في الدراسة، أنه تتعرض النساء اللائي يعملن في نوبات ليلية إلى ضوء في الليل يؤثر على الساعة البيولوجية ويقلل إفراز هرمون الميلاتونين".



وأضافت الباحثة في قسم طب الصحة المهنية والبيئية في مستشفى بيسبيبير وفريديكسبير في كوبنهاغن قائلة: "تبينت أهمية هذا الهرمون في نجاح الحمل، ربما بحماية وظيفة المشيمة"، موضحة أن القائمين على الدراسة تابعوا الحمل لدى 22744 موظفة في القطاع العام، معظمهن يعملن في مستشفيات دنمركية.



وأفاد الباحثون في تقرير نشر بدورية طب الصحة المهنية والبيئية بأنهم وجدوا أن 740 امرأة أُجهضت من بين 10047 امرأة عملن لبعض النوبات الليلية في الفترة بين الأسبوع الثالث والحادي والعشرين من الحمل. أما باقي النساء في الدراسة اللائي لم يعملن في نوبات ليلية، وعددهن 12697، فقد تعرضت 1149 منهن للإجهاض.

وتشير بعض الدراسات إلى أن بعض النساء الحوامل قد يعرفن جنس الجنين الذي يحملونه من خلال مدى المعاناة من غثيان الصباح والوحام والأعراض الأخرى المرافقة في فترة الحمل. وتقدم هذه الدراسة أدلة علمية على أن جنس الجنين له علاقة بتفاعلات نشاط جهاز مناعة الجسم لدى الأم الحامل.