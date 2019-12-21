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توك شو

قيادي بحركة فتح: حماس تسعى لتكون بؤرة للإخوان في المنطقة.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:58 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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قسم التوك شو
قال حازم أبو شنب القيادي بـحركة فتح، إن حركة حماس من فترة قصيرة ترى نفسها بديلا تمثيليا، لمنظمة التحرير الفلسطينية والإطار الشعبي الذي يمثل الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير حازم أبو شنب عبر مداخلة هاتفية لـ "اكسترا نيوز"، أن حماس دخلت في سلسلة من العلاقات، والتي أخرجتها خارج القانون الفلسطيني الذي إرادة الشعب.

وأشار القيادي بحركة فتح، إلى أن نتيجة وجود وجود انقلاب نفذته حماس أصبح الأمر معقد في فلسطين، وازداد رغبة الاحتلال لضم الكثير من الأراضي الفلسطينية.

وتابع حازم أبو شنب، أن هناك بعض الليونة تظهر من قبل جماعة الإخوان وحركة حماس في شرق المنطقة، موضحا أن حركة حماس ترسل رسالة مفادها أنها تطمح أن تكون بؤرة لحكم الإخوان المسلمين في المنطقة.

وأكمل حازم شنب، أن حماس تعتبر نفسها ذراع لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الطيار الوطني في المنطقة لابد أن يتكاتف لردع عمليات تهديد الهواية في فلسطين والمنطقة.

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