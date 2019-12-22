مصور دارك روم: جيلنا فقد متعة ألبوم الصور

من منا لا يتمنى أن يتوقف الزمن ويعود بنا إلى الوراء بذكرياته البسيطة وآماله البريئة، كل منا له لحظات يلجأ فيها إلى ألبوم صوره القديم ليبحث فيه عن حكايات رسمت ضحكة على وجهه.



محمد الميموني، أحد مصوري الدارك روم تحدث لصدي البلد، قائلا: أعشق التصوير والحدوتة وراء كل صورة ورقية ملموسة، لمعاصرتي للتصوير الخام بالماضي وشعوري بمتعته التي فقدناها اليوم في ظل حاجتنا إلى التصوير الديجيتال، والذي اضطرت للعمل به لبعض الوقت نتيجة عملي بالصحافة مما جعلني أشعر باحتياجي إلي لمس الصورة الخام والإحساس بها وتحديد نوع الإضاءة المستخدمة في المكان لمعرفة الفيلم المناسب لها، ومعرفة الإضاءة كافية أم لا لعمل أفلام حساسيتها مناسبة.



أكد "الميموني" أن معمل "دارك رووم كايرو" الذي يعمل فيه منذ ٣ سنوات يعد من القلة التي مازال تملك كاميرات قديمة وإمكانية تحميض أفلام الخام، والتي توقف استخدامها تماما في مصر.



علي عكس السينما العالمية، إذ يلجأ عدد من المخرجين إلى تصوير أعمالهم باستخدام أفلام 8 مللي و16 مللي، حتى أن شركات مثل "كوداك" وغيرها ما زالت تنتج ذلك النوع من الأفلام، وإن كان على نطاق محدود، في حين توقفت مصر تماما عن استيراد الفيلم الخام، وأغلقت المعامل المتخصصة في تحميضه.



يحتوى المعمل أيضا على "سكنر" ماسحة ضوئية - خاصة لتحويل فيديوهات الأفلام الخام إلى الديجيتال، يلجأ إليها أصحاب الفيديوهات المنزلية، التي تم التقاطها خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.



يشير" الميموني" إلى أن ما يميز التصوير بالفيلم الخام عن الكاميرات الرقمية، هو أن ألوانها أكثر تشبعا، وعندها قدرة أكبر على قراءة التفاصيل والاستمتاع بها، لكنها تحتاج تركيز ومجهود أكثر مقارنة بالتصوير الديجيتال، وتزيد من تكلفة الإنتاج، بسبب خضوع أسعار الخامات لسعر الدولار.



وأدى التحول من استخدام كاميرات الفيلم الخام إلى الكاميرات الديجيتال إلى تغير كبير في صناعة السينما، ففي حين أن الفيلم الخام كان مقيدا بعدم الإكثار في إعادة المشاهد التمثيلية، لتفادي إهدار الفيلم الخام، يستطيع مخرجو الأفلام الديجيتال إعادة التصوير أكثر من مرة دون وقوع خسائر مادية.



أتمني الاهتمام بالتصوير الخام من جديد، وحرصنا على ألبوم صور زمان والصورة الورقية الموجودة فيه والتي كانت تحمل ذكريات جميلة شعر بمتعتها الأجيال السابقة وسيفقدها جيلنا الجديد في ظل تكنولوجيا الديجيتال.