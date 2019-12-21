الحسين حسان: يجب تعظيم موارد المحافظات لتطويرها

قال الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، ان دعم الدولة للمحافظات 136 مليار جنيه، بينما ايراداتها 13 مليار جنيه، والمحافظون لا يملكون عصا سحرية، ولا بد من تعظيم موارد المحافظات للمساعدة فى عملية تطويرها.



واشار حسان، في احد اللقاءات التليفزيونية، إن من أبرز طرق تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات عمل مشروعات خاصة بطبيعة كل محافظة واستغلال الاصول الثابتة لها، وضرورة تحصيل جزء من ايرادات كل الوزارات في كل محافظة، وضرورة ان يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني فى تطوير الانسان والمكان داخل كل محافظة.



ولفت حسان الى ضرورة استغلال المحاجر وترخيصها داخل كل محافظة وضبط العمل فى المواقف الرسمية وتقنين أوضاع الباعة الجائلين.



واوضح حسان ان هناك محافظات فقيرة فى مواردها مثل الدقهلية على الرغم من أنها الثالثة من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية بواقع أكثر من ستة ملايين نسمة ومواردها ذات طبيعة خاصة حيث لا تمتلك أي ظهير صحراوي أو أملاك دولة يمكن استغلالها في تحسين مواردها ومثل تلك المحافظات تحتاج مشروعات خاصة لتعظيم مواردها.