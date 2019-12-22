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أخبار البلد

الصحة تتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة "الرويسات"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة اسرة الرويسات، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وكشف مجاهد إلي أن هذه الوحدة ضمن 18 وحدة طب أسرة جاري رفع كفاءتها وتطويرها، بالإضافة إلى 4 وحدات إنشاء جديد، ليصبح عدد الوحدات التى ستضمها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 22 وحدة طب أسرة، لافتا إلي أن الوزيرة شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدات.


يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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