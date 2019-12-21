تريلات تزف العروس .. سحب 50 رخصة لسيارات مشاركة في مواكب زفاف بقنا

شنت إدارة مرور قنا، حملة مرورية لضبط السيارات المخالفة فى مواكب الزفاف، بناء على شكاوى وردت من المواطنين، أسفرت عن سحب 50 رخصة قيادة ووقفا لمدة شهر لمخالفتهم للتعليمات وقوانين المرور وذلك خلال زفاف عروسان.



أصدر اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، توجيهات لإدارة المرور بقيادة المقدم وليد العاطون رئيس مباحث مرور قنا بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين من سائقى السيارات والمركبات المشاركين فى مواكب الزفاف.



جاء بعد ورود شكاوى من المواطنين تتضمن تضررهم من أفعال بعض السائقين المتهورين التى تهدد حياة المواطنين أثناء سيرهم بالشوارع فتم نشر عدة لجان مرورية بمختلف ميادين مدينة قنا.



وكانت مدينة قنا ، قد شهدت مخالفات صارخة لبعض السيارات خلال حفلات الزفاف، آخرها مشاركة 4 سيارات نقل كبيرة" تريلات" فى حفل زفاف داخل المدينة.



