شاهد .. لحظة تصادم سفينتين داخل ميناء بـ المكسيك .. لن تصدق ما حدث

كشفت لقطات مثيرة لحظة تصادم سفنتين احتفالات ببعضهما داخل ميناء بالمكسيك، ليتسبب التصادم في تهشم واجهة أحد السفينتين.



ووقع حادث التصادم في الساعة 8 صباحًا يوم الجمعة الماضية، حيث كانت احدى السفينتين كانت ترسو بالفعل في الميناء المكسيكي بينما كانت السفينة الآخر تبحر إلى ميناء .



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال احد المسؤولين بسفينة الاحتفالات ان شخص اصيب بجرح طفيف يحن كان يتم إجلاء مجموعة من المسافرين من غرفة الغداء.



ويوضح الفيديو لحظة تصادم السفينتين السياحيتين ،وتحطم واجهات أحدهما في مشهد درامي أثار الرعب في نفوس الركاب.



