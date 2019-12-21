لأول مرة | محافظ بني سويف: تشكيل لجنة تختص بالمتابعة المستمرة على المستشفيات المركزية.. غنيم: رصد مستوى التجهيزات المتوافرة ومعوقات جهود تقديم خدمة صحية مميزة.. صور

محافظ بني سويف :

برنامج ميداني لزيارة كل المنشآت الصحية ولجنة للمراجعة الشاملة للمستشفيات المركزية

معاينة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع

افتتاح مستشفى اهناسيا المركزى في مارس القادم





يأتي ذلك في اطار الدفع بجهود الدولة لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ بني سويف إلى سيتابع أعمال اللجنة بنفسه،والتي أسند رئاستها للدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،وعضوية مدير الطب العلاجي،ومهندسين مدنيين وكهروميكانيك ، والمتابعة ،والتفتيش المالي والإداري ،وكل من تراه اللجنة في حاجة له ، مشددا على أنه سيتابع ميدانيا كل مكونات ومنشآت القطاع الصحي بالقرى والمدن ،من منطلق أن القطاع أولوية ملحة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الخدمات الحيوية في مقدمة الأولويات لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا.



جاء ذلك خلال زيارته "اليوم "لعددا من المرافق الخدمية بمركز ومدينة أهناسيا، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين عن قرب، ضمن برنامجه الميداني الذي يتضمن القيام بجولات ميدانية متكررة للوقوف على أرض الواقع على الموقف الخدمي ومتطلبات تحسينه بجميع مراكز ومدن المحافظة.



تابع محافظ بني سويف مستوى الخدمة المقدمة بمبنى المركز الصحى الحضري الذي يتم تقديم الخدمة الصحية به ،لحين انتهاء مشروع التطوير للمستشفى المركزي الأساسي ، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام الأطباء، وأطقم التمريض ، وأن المواطنين يتلقون الخدمة الطبية والعلاجية ، مؤكدا للمواطنين على أن مشروع التطوير سينقل الخدمة الصحية بمركز إهناسيا نقلة متميزة، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمنظومة الخدمات والمرافق.



وتفقد المحافظ مستشفى اهناسيا المركزى، والذى يشهد أعمال تطوير شامل ( انشاء وتجهيز جديد ) ، حيث ناقش الموقف التنفيذي للمشروع ، متسفسرا من مقاول التنفيذ عن ما اذا كانت توجد معوقات أمامه من عدمه لسرعة تذليلها ، مطالبا بأن يكون تشغيل المستشفى في مارس القادم ، قائلا : المستشفى أهمية قصوى للمواطن باهناسيا ، والدولة عملت اللى عليها وفرت الاعتمادات المالية اللازمة ، والصحة دربت الأطباء ، ووفرت التجهيزات ، الباقي كدة عليكم انتم.



رافق المحافظ في جولته كل من علي بدر واللواء محمد كساب عضوا مجلس النواب، والمحاسب يحيى ياسين رئيس المدينة، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.





قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة تختص بالمتابعة المستمرة للمستشفيات المركزية التي توجد بدائرة المحافظة ،لتقوم باعداد التقارير الميدانية الفنية التي تتضمن مراجعة شاملة للسلامة الإنشائية،وتوافر الحماية المدنية،ومستوى التجهيزات الطبية المتوافرة،وحصر احتياجاتها ومتطلبات التطوير ودعم مستوى الخدمة،ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه جهود تقديم خدمة صحية مميزة ، والاجراءات المنفذة حيالها أو المطلوب اتخاذها للتواصل المباشر مع الجهات المعنية لتوفيرها ، بجانب معاينة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع للإنتهاء منها وسرعة دخولها الخدمة.