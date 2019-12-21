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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فن

ثلاثي Egy talent يكشفون عن أمنيتهم لـ صدى البلد وهذا ما قالوا عن عمرو دياب وتامر حسني

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:53 م
ثلاثي Egy talent
ثلاثي Egy talent
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قسم الفن
كشف كل من الشاب حازم أحمد وسحر سليمان ومصطفي هشام الذين فازوا في مسابقة egy talents "يلا نغني لتامر" .

في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلين:"الوقوف أمام تامر حسني حلم كبير منذ الصغر وأمنيتنا عمل دويتو غنائي مع نجم الجيل ، وأوضحوا ثلاثي egy talents أن الجمهور يضع تامر حسني وعمرو دياب في مقارنة دائما لأنهم يتمتعون بقاعدة جماهيرية ضخمة قائلين:" الجمهور ببضع تامر حسني وعمرو دياب في مقارنة لأنهم أكثر اتنين في مصر لهم قاعدة جماهيرية ضخمة.

يذكر أن قدم ثلاثي egy talent أثناء الحفل ميدلي من أغاني تامر حسني وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير وفي نهاية الحفل قام نجم الجيل تامر حسني بتوزيع الجوائز عليهم.

ومن ناحية أخرى حرصت الإعلامية سلمي الشماع والموسيقار الكبير هاني مهنا بحضور الحفل دعما للشباب.
ثلاثي Egy talent يكشفون عن أمنيتهم لـ صدى البلد وهذا ما قالوا عن عمرو دياب وتامر حسني
ثلاثي Egy talent يكشفون عن أمنيتهم لـ صدى البلد وهذا ما قالوا عن عمرو دياب وتامر حسني
ثلاثي Egy talent يكشفون عن أمنيتهم لـ صدى البلد وهذا ما قالوا عن عمرو دياب وتامر حسني
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