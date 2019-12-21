ثلاثي Egy talent يكشفون عن أمنيتهم لـ صدى البلد وهذا ما قالوا عن عمرو دياب وتامر حسني

كشف كل من الشاب حازم أحمد وسحر سليمان ومصطفي هشام الذين فازوا في مسابقة egy talents "يلا نغني لتامر" .





في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلين :"الوقوف أمام تامر حسني حلم كبير منذ الصغر وأمنيتنا عمل دويتو غنائي مع نجم الجيل ، وأ وضحوا ثلاثي egy talents أن الجمهور يضع تامر حسني وعمرو دياب في مقارنة دائما لأنهم يتمتعون بقاعدة جماهيرية ضخمة قائلين :" الجمهور ببضع تامر حسني وعمرو دياب في مقارنة لأنهم أكثر اتنين في مصر لهم قاعدة جماهيرية ضخمة .





يذكر أن قدم ثلاثي egy talent أثناء الحفل ميدلي من أغاني تامر حسني وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير وفي نهاية الحفل قام نجم الجيل تامر حسني بتوزيع الجوائز عليهم.



