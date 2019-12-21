الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه والمحمدى يشاهدان تأخر أستون فيلا بهدفين أمام ساوثهامبتون من على الدكة .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ساوثهامتون على أستون فيلا بهدفين فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب فيلا بارك فى الجولة الـ18، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



افتتح ساوثهامتون التهديف فى الدقيقة 21 عن طريق داني إنجز من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.



وأضاف ساوثهامتون الهدف الثاني فى الدقيقة 31 عن طريق جاك ستيفنس من رأسية قوية بعد تنفيذ ركنية.



وشهد تشكيل أستون فيلا تواجد الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على الدكة.



يتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر.

