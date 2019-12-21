محمود جنش ينعي وليد قاصد إداري الزمالك

نعى محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك وليد قاصد إدارى الفريق الذى توفى صباح اليوم السبت.





ونشر محمود جنش صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "قائلًا " ربنا يرحمك يا اطيب خلق الله".





وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون قد قرر إلغاء مران الفريق اليوم نتيجة وفاة قاصد، ولكنه تراجع فى قراره وقرر إقامة المران فى الخامسة مساء .





وتعادل الزمالك أمس مع سموحة فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .





ويحاول الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على علاج كافة الأخطاء التى وقع فيها الفريق طوال الفترة الماضية لتعديل المسار والعودة من جديد إلى الانتصارات.



