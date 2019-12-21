الحكومة تقترض 41.25 مليار جنيه للسيطرة علي عجز الموازنة في أسبوع



قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، إنها كلفت البنك المركزي المصري بعمليات الاقتراض، عبر آليات طرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة علي مدار الأسبوع الجاري.



ذكر التقرير إن جملة العطاءات المستهدف طرحها خلال الأسبوع الجاري هي 3 عطاءات من أذون و سندات الخزانة، ستشمل أجال " 91،273،182،364" يوما خلال الأحد والخميس المقبلين؛ بالاضافة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات يوم الإثنين من ذات الأسبوع.



أوضح التقرير إن جملة طرحيي أذون الخزانة تقدر بـ37.75 مليار جنيه، تشمل طرح أجلي 91 و 273 يوما غدا الأحد بقيمة 18.5 مليار جنيه، و أجلي 182 و 364 يوما بـ 19.25 مليار جنيه خلال الخميس المقبل.



كما تسعي الوزارة للإقتراض عبر استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه، خلال الإثنين المقبل.

تقترض الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الجاري مبلغ 41.25 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.