كأس العالم للأندية.. هدفان خلال 6 دقائق في مباراة الهلال ومونتيري

تقدم مونتيرى المكسيكى لأول مرة فى اللقاء الذى يجمعه مع الهلال فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.





احرز مونتيرى المكسيكى الهدف الثانى فى الهلال السعودى عن طريق ماكسيميليانو ميزا بعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة داخل الشباك فى الدقيقة 60 من زمن الشوط المباراة .





ولم ينتظر الهلال طويلًا للعودة من جديد للقاء وإحرز هدف التعادل عن طريج جوميز بعد نزله بدقائق قليلة و تلقيه عرضية من الجانب الأيمن ليضعها برأسه داخل الشباك فى الدقيقة 66 .





وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال السعودى على مونتيرى المكسيكى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية على ستاد خليفة الدولي بالدوحة.





وجاء الهدف عن طريق كارلوس إدواردو بعد أن أرسلت كرة عرضية من جهة اليسار من ياسر الشهراني قابلها برأسية متقنة مرت على يسار الحارس وسكنت الشباك فى الدقيقة الثامنة و الثلاثين.



