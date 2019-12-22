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تكنولوجيا

بعيدا عن Apple وFacebook ..Google تتجه إلى إنشاء أنظمة تشغيل خاصة بها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
فيسبوك تتجه إلى إنشاء
فيسبوك تتجه إلى إنشاء أنظمة تشغيل خاصة بها
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ندى على
كشف موقع "CNET" أن شركة فيسبوك في طريقها لإنشاء نظام تشغيل خاص بها، بالإضافة إلى اتجاهها لتصنيع نظارات الواقع المعزز.

وقالت المتحدثة الرسمية للشركة إنهم يبحثون عن شركاء لتأسيس أنظمة التشغيل لتستطيع الشركة بالتالى السيطرة على الخصوصية والأمان لتصبح هى المتحكم الوحيد في تطبيقاتها، كما أن الشركة ستقوم بإطلاق نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز.

وستجعل هذه الخطوة شركة فيسبوك تنفصل تدريجيا عن شركة أبل وجوجل وستقلل من اعتمادهاعلى أنظمة التشغيل الخاصة بهم.

وقال أحد المسئولين في فيسبوك إنهم لايستطيعون مواصلة ثقتهم في السوق أوحتى منافسيهم في المستقبل، ولا يستطيعوا ضمان ذلك الأمر، وبالتالى سيقوموا بهذا الأمر.

وقامت الشركة في السنوات السابقة بتوسيع مجهوداتها في مجال الهارد وير، حيث أنها تمتلك نظارات الواقع الافتراضى الخاص بها Oculus، كما أنها أطلقت مجموعة من الأجهزة في مجال التحدث عبر الفيديو تسمى Portal.

وليست هذه الخطوة هى الأولى من نوعها التى تقررفيها الشركة دخول مجال أنظمة التشغيل حيث تعاونت مع شركة HTC في عام 2013 لاطلاق هاتف جديد.
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