بعد تكريمها عن ولد الغلابة.. إنجي المقدم: بعتز بالجائزة دي عشان من تصويتكم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت إنجي المقدم في الصورة مرتدية فستانا طويلا جريئا حاملة جائزة من الدير جيست وعلقت قائله "جائزه دير جيست عن دوري بمسلسل ولد الغلابه ، دائما بعتز بالجائزة دي عشان من تصويتكم بشكر كل الجمهور اللي صوتلي ✨💕"



وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: مبروك تستاهلى الدور كان رائع - الف مبروك - من نجاح لنجاح ان شاء الله.



وشارك في بطولة المسلسل احمد السقا و هبة مجدى محمد ممدوح "تايسون"، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم، كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، والمسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.