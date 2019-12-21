الحكومة تنفق 6.5 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية في 12 عاماً

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية.





وأوضح "معيط" خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة»، أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «٢٠٠٦/ ٢٠٠٧» إلى «٢٠١٧/ ٢٠١٨» تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية.





أضاف وزير المالية، أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و٥ مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.





أشار إلى أنه في إطار التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكي للجلود تبلغ 952 مليون جنيه خلال العامين الماليين ٢٠١٦/ ٢٠١٧، و٢٠١٧/ ٢٠١٨، و116 مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالى الماضي.



