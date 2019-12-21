AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل التربية النوعية بجامعة طنطا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:57 م
تكليف رانيا الإمام
تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل التربية النوعية
Advertisements
احمد علي
أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، قرارًا، اليوم السبت، بتكليف الدكتورة رانيا عبده الإمام، الأستاذ بقسم التربية الفنية ومدير مركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، بتسيير أعمال وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.

وتخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1997 ، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية بتقدير امتياز من جامعة عين شمس عام 2003، ثم درجة الدكتوراه بإمتياز مع مرتبة الشرف فى التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2006، لتعمل بعدها مدرسًا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2006.

وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعيين نهلة العشماوي عميدا لكلية الصيدلة بطنطا

تعيين حمدي شعبان عميدًا لكلية التربية النوعية بطنطا

لمدة 3 سنوات.. تعيين طه قرع وكيلاً لـ طب كفر الشيخ للدراسات العليا

ترشيحاتنا

التقلبات الشتوية | الأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ

كفيله فى العمل.. عقيد بالشرطة الكويتية يعتدى على مصرى بالضرب .. تفاصيل

بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة.. وتمديد التعاقد مع رضا شحاتة

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور