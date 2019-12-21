تكليف رانيا الإمام بتسيير أعمال وكيل التربية النوعية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، قرارًا، اليوم السبت، بتكليف الدكتورة رانيا عبده الإمام، الأستاذ بقسم التربية الفنية ومدير مركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، بتسيير أعمال وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.



وتخرجت الدكتورة رانيا الإمام في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1995 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1997 ، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في التربية الفنية بتقدير امتياز من جامعة عين شمس عام 2003، ثم درجة الدكتوراه بإمتياز مع مرتبة الشرف فى التربية الفنية من جامعة عين شمس عام 2006، لتعمل بعدها مدرسًا بقسم التربية الفنية بالكلية اعتبارًا من عام 2006.



وتدرجت في الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ عام 2017.