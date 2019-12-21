بـ 1.7 مليار جنيه | وزير النقل ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط | وإنهاء 31% منه .. وافتتاحه في 30 يونيو 2020

إهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الصعيد

المحور يسهل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة

محافظ أسيوط:

احد ركائز التنمية المستدامة ويساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية

المحور بطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتي مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر

يضم 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول



حيث بدأ وزير النقل ومحافظ أسيوط زيارتهم بتفقد أعمال إنشاء بعض الطرق والكبارى الفرعية للمشروع بمركز ديروط والتقى بعض الاهالى مستمعًا لطلباتهم كما استمع الوزير ومرافقوه الى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع لمراحل التنفيذ التى تمت حتى الان .



وأكد الفريق كامل الوزير على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقا لرؤية مصر 2030 مشددا على سرعة نهو الاعمال بمحور ديروط الحر فى توقيتاتها المحددة ومراعاة المواصفات الفنية للتنفيذ .



وأشار محافظ أسيوط الى ان مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لانها احد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية ويجرى العمل فى مرحلته الاولى ويساهم فى الربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتي مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وتشمل 13 عملا صناعيا منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول معلنًا دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة.



وفى نهاية الزيارة ترأس وزير النقل ومحافظ أسيوط اجتماع عرض الموقف التنفيذى للمشروع بحضور مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة للمشروع واستمع الى شرح لنسب التنفيذ فى أعمال الكبارى والطرق .

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم وبتكلفة إجمالية بلغت مليارا و700 مليون جنيه فى مرحلته الاولى والذي يربط بين الطرق ( الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي) وبلغت نسبة التنفيذ للمشروع 31 % وسيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 يأتى ذلك استكمالا لخطة الدولة ووزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر ضمن 7 محاور يجرى تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق والكبارى .جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل للمحافظة اليوم لتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع محور ديروط العلوى الحر يرافقه المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة واعضاء مجلس النواب عن مركز ديروط .