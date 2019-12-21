AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لتأمين عيد الميلاد ورأس السنة.. إنتشار أمنى مكثف بجميع مديريات الأمن.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:12 م
إنتشار أمنى مُكثف
إنتشار أمنى مُكثف
Advertisements
كتب محمد صبري
شهدت كافة مديريات الأمن إنتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وقد شملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الإرتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الإستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإحتفالات، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعدادًا لإستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احتفالات الكريسماس.. مطار مرسى علم يتزين لاستقبال العام الجديد.. شاهد

السويس تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة

استعدادا لعيد الميلاد ورأس السنة.. انتشار أمنى مُكثف فى محيط المنشآت الهامة.. صور

أهم الأخبار| بشرى لأصحاب المعاشات.. حقيقة سماع أصوات الحيتان في مصر.. الجنيه أقوى العملات أمام الدولار

أخبار الحوادث.. عائشة الشاطر تتلقى علاجها.. حقيقة انقلاب أتوبيس مدارس فى المقطم.. فاطمة راحت ضحية للشعوذة

ترشيحاتنا

فأر صغير في العيش.. سقطات تسببت في إغلاق مطاعم شهيرة.. صور

موجز السوشيال ميديا .. دينا الشربيني وعمرو دياب في أحدث ظهور لهما..السراج سيهرب من ليبيا خلال أسبوع

بعد الفوز على بيراميدز والجيش.. نادر شوقي يكشف مصير رضا شحاتة مع الجونة

شاهد.. ثلاثي الأهلي المرعب في استاد التتش استعداداً لمواجهة الاتحاد

اخبار الرياضة | وفاة إداري الزمالك.. ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الاتحاد.. أنشيلوتي مديراً فنياً لـ إيفرتون

لاعبو الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان إداري الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة