AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ونادي إسباني .. نادر شوقي يعلن موعد مباراة اعتزال عماد متعب

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:22 م
عماد متعب مهاجم الاهلي
عماد متعب مهاجم الاهلي
Advertisements
حسن العمدة
كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن موعد اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق .

وأكد نادر شوقي فى تصريحات تلفزيونية أنه سافر إلى إسبانيا برفقة متعب من أجل الاتفاق على طرف مباراة الاعتزال ضد الأهلي .

وشدد شوقي ، على أن مباراة اعتزال عماد متعب ستكون فى عام 2020 فى شهري مايو أو يوليو المقبلين .

واعتزل متعب كرة القدم مطلع الموسم الماضي بعد نهاية تجربة إعارته للتعاون السعودي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. يارا نعوم برفقة حلا شيحة

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

عماد متعب لزوجته: عيد زواج سعيد وربنا يخليكي ليا

سيد معوض يتحدى عماد متعب وسيف زاهر في مباراة تنس.. شاهد

زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور

ترشيحاتنا

الحوت الأزرق.. الحقيقة الكاملة لسماع أصوات الحيتان بشواطئ مصر وليبيا والجزائر

أحمد هارون لـ صدى البلد: الأجواء غير مناسبة للاستمرار في التمثيل

للسعوديين..وظائف جديدة بوزارة البيئة والزراعة.. اعرف موعد التقديم

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

مفاجأة كبيرة في تشكيل الهلال أمام مونتيري بــ كأس العالم للأندية

الأرصاد: شبورة كثيفة غدا وصقيع على عدة مناطق..والصغرى في القاهرة 11 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا .. 10 إطلالات تكشف ملابس دانا حلبي المثيرة بعد تصدرها التريند

لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة