الأهلي ونادي إسباني .. نادر شوقي يعلن موعد مباراة اعتزال عماد متعب

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن موعد اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق .



وأكد نادر شوقي فى تصريحات تلفزيونية أنه سافر إلى إسبانيا برفقة متعب من أجل الاتفاق على طرف مباراة الاعتزال ضد الأهلي .



وشدد شوقي ، على أن مباراة اعتزال عماد متعب ستكون فى عام 2020 فى شهري مايو أو يوليو المقبلين .



واعتزل متعب كرة القدم مطلع الموسم الماضي بعد نهاية تجربة إعارته للتعاون السعودي.



