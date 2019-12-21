الأهلي ونادي إسباني .. نادر شوقي يعلن موعد مباراة اعتزال عماد متعب

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن موعد اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق .
وأكد نادر شوقي فى تصريحات تلفزيونية أنه سافر إلى إسبانيا برفقة متعب من أجل الاتفاق على طرف مباراة الاعتزال ضد الأهلي .
وشدد شوقي ، على أن مباراة اعتزال عماد متعب ستكون فى عام 2020 فى شهري مايو أو يوليو المقبلين .
واعتزل متعب كرة القدم مطلع الموسم الماضي بعد نهاية تجربة إعارته للتعاون السعودي.
وأكد نادر شوقي فى تصريحات تلفزيونية أنه سافر إلى إسبانيا برفقة متعب من أجل الاتفاق على طرف مباراة الاعتزال ضد الأهلي .
وشدد شوقي ، على أن مباراة اعتزال عماد متعب ستكون فى عام 2020 فى شهري مايو أو يوليو المقبلين .
واعتزل متعب كرة القدم مطلع الموسم الماضي بعد نهاية تجربة إعارته للتعاون السعودي.