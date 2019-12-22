جامعة السويس تحصل على المركز الثانى بمسابقة أحسن جامعة مصرية

حصلت جامعة السويس على المركز الثانى فى مسابقة أحسن جامعة مصرية فى مجال الانشطة والتى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .



أعلن نتائج الدكتور خالد عبد الغفار ، خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات وجاءت جامعة السويس فى المركز الثانى وجامعة عين شمس فى المركز الاولى ، وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني لتحقق إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الجامعة على مختلف المستويات .



ومن جانبه قال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن تحقيق جامعة السويس لهذا المركز المتقدم في مسابقة أفضل جامعة مصرية إنما ينبع من حرص الجامعة وايمانها بأهمية بناء شخصية الطالب حيث أن الجامعة ليست مؤسسة علمية فحسب ، وإنما تسهم في اكتشاف مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم .



