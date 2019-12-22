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تعليم

جامعة السويس تحصل على المركز الثانى بمسابقة أحسن جامعة مصرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
حصلت جامعة السويس على المركز الثانى فى مسابقة أحسن جامعة مصرية فى مجال الانشطة والتى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

أعلن نتائج الدكتور خالد عبد الغفار ، خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات وجاءت جامعة السويس فى المركز الثانى وجامعة عين شمس فى المركز الاولى ، وجاءت جامعة السويس في المركز الثاني لتحقق إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها الجامعة على مختلف المستويات .

ومن جانبه قال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة ، فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن تحقيق جامعة السويس لهذا المركز المتقدم في مسابقة أفضل جامعة مصرية إنما ينبع من حرص الجامعة وايمانها بأهمية بناء شخصية الطالب حيث أن الجامعة ليست مؤسسة علمية فحسب ، وإنما تسهم في اكتشاف مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم .

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