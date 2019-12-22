المركزي:788.7 مليار جنيه مطلوبات من الحكومة للأصول المحلية في سبتمبر

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية للبنوك في سبتمبر الماضي إلي 788.7 مليار جنيه مقابل 777.5 مليار جنيه في أغسطس السابق له بفارق 11.2 مليار جنيه، ومقارنة بـ 736.401 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق 52.3 مليار جنيه.



ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي تلك المطلوبات شملت بنود " الأوراق المالية، التسهيلات الإئتمانية، الودائع" .



وأوضح التقرير أن صافي المطلوبات من البنوك بلغت قيمتها في سبتمبر الماضي 170.4 مليار جنيه في سبتمر اسلابق مقابل 174.95 مليار جنيه في أغسطس 2019 ومقارنة بـ 188.244 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.



ووصل إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي لـ 540.45 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 542.6 مليار جنيه في أغسطس2019 ومقارنة بـ 530.64 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

