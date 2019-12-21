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أخبار البلد

حافظ أبو سعدة : جار إعداد التقرير السنوى للقومى لحقوق الإنسان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
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أماني نوار

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا توجد هناك أسباب لتأخر صدور التقرير السنوى للمجلس.

وأوضح أبو سعدة في تصريح لـ"صدى البلد" أن التقرير يتم اعداده حاليا وجار الانتهاء منه وفقا لما قاله رئيس المجلس القومي محمد فايق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

أما بالنسبة للتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان قال عضو المجلس، إنه "لا يوجد حتى الآن معلومات عن تشكيل المجلس القومي الجديد".

وأشار إلى أن أنه وفقًا لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، كان يجب أن يتم إعلان التشكيل منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، مؤكدًا أن بعض مواد قانون المجلس انتقالية تجعل المجلس القائم مستمرًا في أداء عمله حتى يتم إعلان التشكيل الجديد.

جدير بالذكر أنه قد مضى عامان على تأخر صدور التشكيل النهائي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، طبقًا لما ورد بمواد تشكيله، بعد إدخال بعض التعديلات عليه في عام 2017.
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