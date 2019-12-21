حقوقي: عدم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان سبب تأخر صدور التقرير السنوي

اقرأ أيضا

العربية لحقوق الإنسان تصدر تقريرًا عن زيارة سجن المرج و تمنى أن يتخطى المجلس الجديد هذه المشكلة و يتم هيكلته بما يسمح له بالقيام بعمله بشكل ايجابي خصوصا بعد تعطيل العمل بداخله لبعض اللجان مثل التعذيب والاصلاح التشريعي وغيره من البرامج المهمه وعلي مجلس النواب وضع معايير حقيقية لاختيار اعضاء المجلس القومي مما يعطيه التشكيل الحيوية والره علي التطوير واعطاء مساحه اكبر للباحثين اصحاب الخبره للقيام بمهام اكبر

و تمنى أن يتخطى المجلس الجديد هذه المشكلة و يتم هيكلته بما يسمح له بالقيام بعمله بشكل ايجابي خصوصا بعد تعطيل العمل بداخله لبعض اللجان مثل التعذيب والاصلاح التشريعي وغيره من البرامج المهمه وعلي مجلس النواب وضع معايير حقيقية لاختيار اعضاء المجلس القومي مما يعطيه التشكيل الحيوية والره علي التطوير واعطاء مساحه اكبر للباحثين اصحاب الخبره للقيام بمهام اكبر

قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن المجلس القومي مدته انتهت تماما من فتره كبيره و هذا هو السبب الاساسي لتاخير اصدار التقرير السنويوأكد وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " ان اداء المجلس القومي تراجع بشكل كبير سواء علي مستوي التواصل مع المنظمات او مستوي النشطات الحقوقية او حتي المستوي البحثي.وأضاف وليد فاروق أن المجلس القومي تم تشكيله علي اساس محاصصه سياسيه واضحة ادت الي استخدام المجلس بشكل شخصي سواء في زيارة السجون وتحديدا زيارة موكلي بعض اعضاء المجلس او محاوله استخدام اسم المجلس في قضايا شخصيه دون ذكر اسماء لاعضاء استغلوا اسم المجلس بشكل فجواوضح وليد أن الجميع ينتظر من المجلس وهو هيئه وطنيه مستقله لها الياتها علي المستوي الدولي ان يكون قاطره للاصلاح الحقوقي في مصر وان يتواصل مع المنظمات بايجابيه