حقوقي: عدم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان سبب تأخر صدور التقرير السنوي

قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن المجلس القومي مدته انتهت تماما من فتره كبيره و هذا هو السبب الاساسي لتاخير اصدار التقرير السنوي
وأكد وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " ان اداء المجلس القومي تراجع بشكل كبير سواء علي مستوي التواصل مع المنظمات او مستوي النشطات الحقوقية او حتي المستوي البحثي.
وأضاف وليد فاروق أن المجلس القومي تم تشكيله علي اساس محاصصه سياسيه واضحة ادت الي استخدام المجلس بشكل شخصي سواء في زيارة السجون وتحديدا زيارة موكلي بعض اعضاء المجلس او محاوله استخدام اسم المجلس في قضايا شخصيه دون ذكر اسماء لاعضاء استغلوا اسم المجلس بشكل فج
واوضح وليد أن الجميع ينتظر من المجلس وهو هيئه وطنيه مستقله لها الياتها علي المستوي الدولي ان يكون قاطره للاصلاح الحقوقي في مصر وان يتواصل مع المنظمات بايجابيه
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وأكد وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " ان اداء المجلس القومي تراجع بشكل كبير سواء علي مستوي التواصل مع المنظمات او مستوي النشطات الحقوقية او حتي المستوي البحثي.
وأضاف وليد فاروق أن المجلس القومي تم تشكيله علي اساس محاصصه سياسيه واضحة ادت الي استخدام المجلس بشكل شخصي سواء في زيارة السجون وتحديدا زيارة موكلي بعض اعضاء المجلس او محاوله استخدام اسم المجلس في قضايا شخصيه دون ذكر اسماء لاعضاء استغلوا اسم المجلس بشكل فج
واوضح وليد أن الجميع ينتظر من المجلس وهو هيئه وطنيه مستقله لها الياتها علي المستوي الدولي ان يكون قاطره للاصلاح الحقوقي في مصر وان يتواصل مع المنظمات بايجابيه
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