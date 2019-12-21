التشكيل الوزاري لن يطول.. دياب: نحتاج حكومة لبنانية مستقلة | فيديو

قال الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف "إنني سمعت أنهم يريدون تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن وقد كان القاسم المشترك بين جميع السادة النواب كيفية الخروج من الازمة الخانقة التي يمر بها لبنان".
وأضاف " دياب " خلال مؤتمر صحفي ، أنني أتقدم بالشكر للجميع واتمنى ان نتعاون جميعا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والان لبنان في العناية الفائقة وتحتاج الى كل جهد ممكن ليس من السادة النواب فقط إنما من جميع القوى السياسية والحراك الشعبي.
وأوضح "دياب ":إنني مستقل ولا أطلب شىء لنفسي كما انني اريد ما هو افضل الى لبنان لأنه لابد من حل مشاكل لبنان لان الوضع لايحتمل الانتظار ونحن نحتاج الى وزارة وحكومة مستقلة واختصاصية.
واستكمل" دياب" أنني أوافق على كل ما يقال في الحراك كما انني اريد ان نتعامل مع كافة الملفات بجدية وسنتعامل مع الملفات الملحة لانها الملفات التي تتواصل مع الاحتياجات اللبنانية من فتره بعيده .
وأضاف " دياب " خلال مؤتمر صحفي ، أنني أتقدم بالشكر للجميع واتمنى ان نتعاون جميعا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والان لبنان في العناية الفائقة وتحتاج الى كل جهد ممكن ليس من السادة النواب فقط إنما من جميع القوى السياسية والحراك الشعبي.
وأوضح "دياب ":إنني مستقل ولا أطلب شىء لنفسي كما انني اريد ما هو افضل الى لبنان لأنه لابد من حل مشاكل لبنان لان الوضع لايحتمل الانتظار ونحن نحتاج الى وزارة وحكومة مستقلة واختصاصية.
واستكمل" دياب" أنني أوافق على كل ما يقال في الحراك كما انني اريد ان نتعامل مع كافة الملفات بجدية وسنتعامل مع الملفات الملحة لانها الملفات التي تتواصل مع الاحتياجات اللبنانية من فتره بعيده .