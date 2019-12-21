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فن

تامر حسني يضع حدا للمشككين في دخوله موسوعة جينيس ومسمى الجائزة.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:30 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان تامر حسنى تفاصيل جديدة حول دخوله موسوعة جينيس التى اثارت جدلا واسعا على مدار الايام القليلة الماضية وخرج بيان من موسوعة جينيس تكذب ما اعلن عنه تامر حسنى بانه ليس الاكثر تأثيرا فى العالم.

وأوضح تامر حسنى اثناء لقائه فى برنامج "عرب وود" حقيقة ما يتردد مؤكدا انه دخل موسوعة جينيس من خلال كونه الاكثر تأثيرا على محبيه.

وقال تامر حسنى: ان ما يكتب فى الشهادة مختصر وفى الخلفية هناك تفاصيل الجائزة وليس من المعقول ان يكون كل هذه الاحتفالات غير حقيقية.

وأشار تامر حسنى الى أن أكثر التعليقات التى اصابته بضحك هستيرى عندما ردد البعض أننى لم أحصل على هذه الجائزة ولم أدخل الموسوعة مطلقا.

وأضاف تامر حسنى قائلا : "هل يعقل أن أقوم بالاتفاق مع مسئولين من موسوعة جينيس على ان نقيم حفلا لمجرد الشو الاعلامى فقط.


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