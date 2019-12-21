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توك شو

عادل نعمان: المساعدات الإنسانية تسببت في عزوف مصريين عن العمل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:40 م
الكاتب الصحفى عادل
الكاتب الصحفى عادل نعمان
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفى عادل نعمان، إن تكافل وكرامة تصرف ملايين الجنيهات على شكل مساعدات تذهب لمن لا يستحق، وذلك فى إطار مساهمة إنسانية.

وتابع نعمان خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "قطاع عريض من المجتمع أصبح لا يبحث عن العمل، لافتا إلى أن مجالات الخير تضمن لقطاع كبير حياة آمنة نوعا ما".

وأكمل نعمان: "أتمنى ان تذهب المساعدات لمن يستحق لان هناك من يعزفون عن العمل انتظارا لهذه المساعدات".
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