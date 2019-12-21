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توك شو

سائق تاكسى بالأقصر: أقدم للأجانب ميه وعصير كـ ترحيب بيهم .. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:43 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال حمادة بغدادى، سائق تاكسي بمحافظة الأقصر، إنه من الواجب الوطنى على المصريين أحترام السائحين الأجانب.

وأضاف حمادة بغدادي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه يتعامل مع السائحين بمعاملة حسنة لكي تتكون لديهم صورة جيدة عن مصر والمصريين.

وأشار إلى أن، يكرم دائما السائحين الأجانب ويقدم لهم مشروبات ومياها عند ركوبهم معه فى التاكسي ويعطى لهم العديد من المعلومات عن الأماكن الأثرية الموجودة بالأقصر.

وتابع حمادة بغدادى، أن شعر بالفخر عندما كتبت عنه السائحة وشهدت له على سلوكه الجيد الذي قام به معها.

وأوضح سائق تاكسى بمحافظة الأقصر، أنه يجب علينا احترام ثقافة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم لكى يعودوا.
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